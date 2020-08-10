10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu çalışıyor

Emre Belözoğlu çalışıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Futbola nokta koyan ve yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu yeni görevine çoktan başladı.

Futbola nokta koyan ve yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu yeni görevine çoktan başladı. Şu ana kadar açıklanan 6 transferde de önemli rol oynayan Belözoğlu; stoper, kanatlar ve forvete yapılacak takviyeler için de görüşmeleri bizzat yürütüyor. Emre, Avrupa'daki bağlantılarını kullanıyor.
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