10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Muriqi'nin yerine iki aday! Canlı yayında açıkladı

Serie A ekibi Lazio'nun 20 milyon Euro önerdiği Vedat Muriqi'nin ayrılık ihtimaline karşı golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Transfer Hattı programında yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin Muriqi'nin ayrılması halinde Fedor Smolov ya da Papiss Cisse'den birini kadrosuna katabileceğini söyledi.
10.08.2020
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