10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut etkisi

Erol Bulut etkisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör ve yeni transferler takımın havasını değiştirdi.

hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör ve yeni transferler takımın havasını değiştirdi. Samandıra'ya iki günde adeta bahar geldi. Özellikle Erol Bulut'un oyuncuları ile kısa sürede kurduğu sıcak iletişim yüzleri güldürürken, eski oyuncular ile 'ün geri dönüşleri de takıma olumlu yansıdı. İki ismin önümüzdeki sezon takıma liderilik etmeleri ve genç oyunculara da ağabeylik yapmaları bekleniyor. Camiadaki heyecan Fenerbahçeli taraftarları da içine almış durumda. Korona virüs nedeniyle kombineler henüz satışa çıkarılmamış olsa da, çok sayıda taraftar kulübü arayıp sembolik kombinelerin satışı için talepte bulundu. 'Sevgi Limit Tanımaz' t-shirtlerine de çok yoğun ilgi olması, yönetimin de moralini yükseltti.
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