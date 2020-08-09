09 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da

Avrupa devi Muriqi için İstanbul'da
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Geride bıraktığımız sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi için en ciddi talip Lazio olmuştu. İtalyan ekibinin yöneticisi, 25 yaşındaki golcünün transferi için İstanbul'a geldi.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Vedat Muriqi...

Sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun ederini bulması halinde transferine sıcak bakıyor.

LAZIO GİRİŞİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI

Lazio, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi için girişimleri hazırlandırdı.

Tuttomercato'nun haberine göre, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen Lazio'nun bir temsilcisi transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Vedat Muriqi için Lazio son olarak 18 milyon euro teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibinin bir temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle transferi görüşmek için İstanbul'a geldi.

Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı golcünün sarı lacivertli takımla 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

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