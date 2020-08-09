Fenerbahçe Bilal Budak ile anlaşma sağladı! Bilal Budak kimdir?
Yeni sezon öncesi yerli ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna kazandırmayı hedefleyen Fenerbahçe, Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki orta saha Bilal Budak ile prensip anlaşmasına vardı.
Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Tecrübeli isimlerin yanı sıra genç ve gelecek vadeden futbolcuları da takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertliler bu doğrultuda Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u renklerine bağlamıştı.
İki futbolcuyla da 5 yıllık sözleşme imzalayan Kanarya, Manisaspor forması giyen 16 yaşındaki Bilal Budak ile prensipte anlaşmasına vardı. Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç onay verirse genç orta saha oyuncusunun transferi resmiyet kazanacak.
YUSUF ŞİMŞEK'E BENZETİLİYOR
Bilal Budak, oyun stiliyle bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Yusuf Şimşek'e benzetiliyor.
BİLAL BUDAK KİMDİR?
7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Manisa ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, takımıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bilal'ın Manisaspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
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