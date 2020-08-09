09 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Bilal Budak ile anlaşma sağladı! Bilal Budak kimdir?

F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 09.08.2020

Yeni sezon öncesi yerli ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna kazandırmayı hedefleyen , Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşmasına vardı.

Yaz dönemine bomba gibi bir giriş yapan , transferde hız kesmiyor. Tecrübeli isimlerin yanı sıra genç ve gelecek vadeden futbolcuları da takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertliler bu doğrultuda Gölcükspor'dan ile 1928 Bucaspor'dan 'u renklerine bağlamıştı.

İki futbolcuyla da 5 yıllık sözleşme imzalayan Kanarya, Manisaspor forması giyen 16 yaşındaki ile prensipte anlaşmasına vardı. Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı onay verirse genç orta saha oyuncusunun transferi resmiyet kazanacak.

YUSUF ŞİMŞEK'E BENZETİLİYOR

Bilal Budak, oyun stiliyle bir dönem ve Fenerbahçe formalarını da terleten 'e benzetiliyor.

BİLAL BUDAK KİMDİR?

7 Aralık 2003 tarihinde 'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Manisa ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, takımıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bilal'ın Manisaspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

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