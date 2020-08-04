04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de son aday Mbenza

Kanarya'ya Belçikalı kanat!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren ’nin gündemine gelen son isim Huddersfield’ın Belçikalı yıldızı oldu... Sarı-Lacivertliler’in menajerler tarafından önerilen için Ada kulübüne kiralama teklifi yapmaı sbekleniyor Quaresma için Marsilya iddiası.

Başkan 'un tabiriyle kanatlara 'iki hızlı futbolcu' arayan 'de gündeme sürekli yeni isimler giriyor... Sarı-Lacivertliler'in takımlarından Huddersfield'ta forma giyen 'yı listesine aldığı öğrenildi. Belçikalı yıldızın menajerler aracılığıyla önerildiği, Fenerbahçe yönetiminin de çalışmalara başladığı belirlendi. Geçtiğimiz sezon başında Ada kulübünün 12.5 milyon Euro ödeyerek Montpellier'den transfer ettiği 24 yaşındaki Mbenza beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-Lacivertliler'in teknik heyetten onay gelmesi halinde Huddersfield'a kiralama teklifi yapması bekleniyor. Mbenza bu sezon 9 maça çıkıp gol atamadı.

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