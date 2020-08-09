09 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Doğukan Sinik atağı!

F.Bahçe'den Akdeniz'e transfer çıkarması! İşte hedefteki genç yıldız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Yaz transfer dönemine agresif bir giriş yapan ve peş peşe duyurduğu transferlerle rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Yerli ve gelecek vadeden oyuncu arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda İsmail Yüksek ve Barış Sungur'un renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, forması giyen Doğukan Sinik'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, Fenerbahçe yolunda.

Üst üste yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı lacivertliler, 21 yaşındaki Doğukan Sinik transferiyle de hücum bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor.

Alt yaş milli takımlarından da takım arkadaşlarının Fenerbahçe kadrosunda olması ve özellikle Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık isteyen genç oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeye yakın.

Antalyaspor ile devre arasında 2024 yılı sonuna kadar sözleşme yenileyen Sinik için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin resmi teklif yapması bekleniyor.

Antalyaspor'un altyapısından yetişen ve A takımda başarılı bir performans sergilyen oyuncudan kırmızı beyazlılar da önemli bir kazanç elde etmek istiyor.

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