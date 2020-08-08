08 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe test sonuçlarını açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarına 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan 'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Yeni sezona bugün yaptığı antrenmanla başlayan 'de korona virüs testleri negatif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.

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