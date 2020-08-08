Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve oyuncu arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 5 transferi resmi olarak açıklayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da ses getirecek bir transferi için kolları sıvadı. İşte hedefteki dünya yıldızı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.