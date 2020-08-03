03 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Hulk'un önceliği para değil!

Hulk'un önceliği para değil!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Hulk'u gündemine almıştı. Brezilyalı yıldız, “En çok parayı kim verirse, o kulübe gideceğim diye bir şey yok. Teklifleri bir bütün olarak değerlendiriyorum” dedi

Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı Hulk, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki yıldız, "Aralık'ta serbest olacağım. Kulübümle yeni bir kontrat imzalamayı düşünmüyorum" ifadelerini kullanırken, "Çok sayıda teklif olduğundan henüz hiçbir takımla anlaşmadım. En çok parayı kim verirse, o kulübe gideceğim diye bir şey yok. Bir bütün olarak değerlendiriyorum" diye konuştu. F.Bahçe'nin ünlü oyuncu için şansını zorlaması bekleniyor. Hulk daha önce Türkiye'den de teklif aldığını söylemişti.

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