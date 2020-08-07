07 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye 50 milyonluk sponsorluk!

50 milyonluk sponsorluk!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

, yeni sezon formasının koluna sponsor aldı. 'e ait olan Tüpraş ile 1 yıllığına 50 milyon TL'lik anlaşma yapıldı.

, yeni sezon formasının koluna sponsor aldı. 'e ait olan Tüpraş ile 1 yıllığına 50 milyon TL'lik anlaşma yapıldı. Sarı-lacivertlilerin göğüs sponsoru Avis de Başkan 'un lideri olduğu Koç Holding'e ait.
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