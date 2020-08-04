04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Yiğit Kerem için Fenerbahçe ve Anderlecht resmi teklifte bulundu

Fenerbahçe istemişti! Manisa'dan Belçika'ya...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da yetenekli genç futbolcu havuzuna eklemek istediği için resmi teklifte bulundu. Kerem için resmi teklifte bulunan bir diğer takım ise 'nın köklü kulüplerinden Anderlecht oldu.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusu 'e ve ekibi Anderlecht talip oldu.

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, her iki kulübün de Yiğit için girişimde bulunduğunu açıkladı.

Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıya çok değer verdiğini dile getiren Aktan, "Yiğit için Fenerbahçe ile sözlü bir görüşmemiz oldu. Anderlecht ise resmi teklifte bulundu. Oyuncumuz için belirlediğimiz bonservis bedelini kulüplere söyledik. Şu an Anderlecht ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Manisa FK'nın 2019 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmaya çıktı.

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