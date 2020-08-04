04 Ağustos 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, her iki kulübün de Yiğit için girişimde bulunduğunu açıkladı.
Yiğit Kerem için Fenerbahçe ve Anderlecht resmi teklifte bulundu
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yetenekli genç futbolcu havuzuna eklemek istediği Yiğit Kerem için resmi teklifte bulundu. Kerem için resmi teklifte bulunan bir diğer takım ise Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht oldu.
TFF 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Kerem'e Fenerbahçe ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu.
Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, her iki kulübün de Yiğit için girişimde bulunduğunu açıkladı.
Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıya çok değer verdiğini dile getiren Aktan, "Yiğit için Fenerbahçe ile sözlü bir görüşmemiz oldu. Anderlecht ise resmi teklifte bulundu. Oyuncumuz için belirlediğimiz bonservis bedelini kulüplere söyledik. Şu an Anderlecht ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
Manisa FK'nın 2019 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmaya çıktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama