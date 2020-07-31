31 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Falette kalıyor!

Falette kalıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Ocak ayında Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette, Fenerbahçe'de yola devam edecek gibi görünüyor.

Ocak ayında Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette, Fenerbahçe'de yola devam edecek gibi görünüyor. İddia, Eurocalciomercato'ya ait... Habere göre 28 yaşındaki Gineli savunmacı, Fenerbahçeli teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldı ve gelecek sezon da sarı-lacivertli takımda kalacak. Yönetimin, Frankfurt kurmaylarıyla kısa sürede görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

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