Falette kalıyor!

Ocak ayında Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette, Fenerbahçe'de yola devam edecek gibi görünüyor.

Ocak ayında Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette, Fenerbahçe'de yola devam edecek gibi görünüyor. İddia, Eurocalciomercato'ya ait... Habere göre 28 yaşındaki Gineli savunmacı, Fenerbahçeli teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldı ve gelecek sezon da sarı-lacivertli takımda kalacak. Yönetimin, Frankfurt kurmaylarıyla kısa sürede görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

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