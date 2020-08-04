04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Mert Hakan Fener’e hazırlanıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

Sarı-lacivertli takımın her konuda anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, tatilde de antrenmanlarına son hızla devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımın her konuda anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, tatilde de antrenmanlarına son hızla devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu, kondisyon salonunda çalışırken bir videosunu paylaştı. Mert Hakan'ın paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı.

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