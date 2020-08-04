Fenerbahçe'ye süper Tangocu!
Kanatlara oyuncu arayan Fenerbahçe için son iddia Güney Amerika'dan geldi... Corona virüsü salgınının vurduğu Arjantin'de ligin geleceği belirsiz. Sarı-lacivertliler bu fırsatı kullanıp 30 yaşındaki sağ açığı Boca’dan kiralamak istiyor.
Sarı- lacivertlilerin, Boca Juniors'ta forma giyen Eduardo Salvio'yu kiralamak için nabız yokladığı iddia edildi. Corona virüsü salgınının hızlı seyrettiği ülkelerden Arjantin'de liglerin ne zaman başlayacağı hala belli değil. Kulüplerin ekonomik açıdan darboğaza girmesinin Fenerbahçe'nin bu transferde şansını artıracağı belirtiliyor.
Boca Juniors'un Benfica'ya 7 milyon euro ödeyerek aldığı Salvio bu sezon Superliga, Libertadores ve Copa Superliga'da 19 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı. 13 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen 30 yaşındaki yıldız daha önce Benfica ve Atletico Madrid gibi firma kulüplerde görev yaptı. Sağ kanat ve ortanın sağında forma giyen Eduardo Salvio'nun transferi halinde Fenerbahçe'ye güç katacağı ifade edildi.
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