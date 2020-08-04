04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Bologna ve Hellas Verona Fenerbahçe'den Miha Zajc'ın peşinde

Kadroda düşünülmüyordu! İtalya'dan 2 talip
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

'ye Empoli'den transfer edilen ve beklenen verimi bir türlü sahaya yansıtamayan Sloven futbolcu 'a, Serie A takımlarından Bologna ve 'nın ilgisi olduğu iddia edildi.

'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği , istenileni veremeyince satış listesine konuldu.

İtalya basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcuyla, Bologna ve ilgileniyor.

İki takımın da hücum güçlerini artırmak istediği ve Empoli ile Serie A tecrübesi bulunan Miha Zajc, bu nedenle her iki takımın da radarına girdi.

Haberin detayında, Sloven oyuncu Miha Zajc'ın bonservis bedelinin makul olacağı vurgusu yapıldı.

2 GOL 1 ASİST

Miha Zajc, bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maçta 784 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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