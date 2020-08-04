04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor!

Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

Başkan , “Bugün veya yarın hoca ve yen i transferlerle ilgili duyurularımız olacak” dedi, tüm gözler ’nin sosyal medya hesaplarına çevrildi. , Gökhan ve Alpaslan’ı açıklayacak olan yönetim, Bakasetas, Caulker, Caner için kısa sürede camiaya müjdeli haber verebilir...

Mutlak şampiyonluk hedefiyle yeni sezon transfer çalışmalarını yürüten şova başlıyor... Başkan dün yaptığı açıklamada, "Bugün veya yarın hoca ve yeni transferlerle ilgili duyurularımız olacak" dedi, tüm gözler sosyal medya hesaplarına çevrildi.

BOMBALAR BİR BİR PATLAYACAK

Yönetim ilk olarak teknik direktör Erol Bulut'u açıklayacak. Ardından da bombalar patlayacak. ve 'ün yanı sıra de KAP'a bildirilecek.

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3 YILDIZDA DA MUTLU SON YAKIN

Fenerbahçe ardından Bakasetas, Caulker ve Caner'in transferini bitirmeye çalışacak. Yönetimin 3 yıldızda da büyük aşama kat ettiği ve kısa süre içinde müjdeli haber verebileceği öğrenildi.

BİRÇOK İSİMLE TEMASTALAR

Yurt dışında da transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Lacivertliler, Roma'lı Jesus ve Perotti için masada... Yönetimin birçok yıldızla temas halinde olduğu belirtiliyor.

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