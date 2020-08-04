Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor!
Başkan Ali Koç, “Bugün veya yarın hoca ve yen i transferlerle ilgili duyurularımız olacak” dedi, tüm gözler Fenerbahçe’nin sosyal medya hesaplarına çevrildi. Mert Hakan, Gökhan ve Alpaslan’ı açıklayacak olan yönetim, Bakasetas, Caulker, Caner için kısa sürede camiaya müjdeli haber verebilir...
Mutlak şampiyonluk hedefiyle yeni sezon transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe şova başlıyor... Başkan Ali Koç dün yaptığı açıklamada, "Bugün veya yarın hoca ve yeni transferlerle ilgili duyurularımız olacak" dedi, tüm gözler sosyal medya hesaplarına çevrildi.
BOMBALAR BİR BİR PATLAYACAK
Yönetim ilk olarak teknik direktör Erol Bulut'u açıklayacak. Ardından da bombalar patlayacak. Mert Hakan ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra Alpaslan Öztürk de KAP'a bildirilecek.
3 YILDIZDA DA MUTLU SON YAKIN
Fenerbahçe ardından Bakasetas, Caulker ve Caner'in transferini bitirmeye çalışacak. Yönetimin 3 yıldızda da büyük aşama kat ettiği ve kısa süre içinde müjdeli haber verebileceği öğrenildi.
BİRÇOK İSİMLE TEMASTALAR
Yurt dışında da transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Lacivertliler, Roma'lı Jesus ve Perotti için masada... Yönetimin birçok yıldızla temas halinde olduğu belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama