Zajc pahalı geldi!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler arasında olan Miha Zajcın taliplileri arasında Yunan ekibi Olympiakos'un olduğu biliniyordu. Yunan kaynaklı bir haber sitesi Sloven orta sahanın Olympiakos'a pahalı geldiğini duyurdu.

Gözden çıkarılan Miha Zajc'a Olympiakos talip olmuştu. Komşu'dan Fosonline.gr adlı internet sitesi, menajerler aracılığı ile önerilen Sloven orta sahanın Olympiakos'a pahalı geldiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlıların, Zajc ile temaslarda bulunduğu ancak F.Bahçe'nin oyuncu için istediği miktarın yüksek bulunduğu aktarıldı. Zajc'ın da Fenerbahçe'den ayrılmak istese de Olympiakos'a transfer olmayı reddettiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yetkililerin Zajc'ın transferi için başka kulüplerle temasa geçtiği dile getirildi.

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