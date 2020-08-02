02 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi için İstanbul'a geliyorlar!

Muriqi için İstanbul'a geliyorlar!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Transferin gözdelerinden konusunda Lazio da harekete geçiyor. 'nun okuyucularına aktardığı habere göre Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin aklındaki 1 numaralı isim Muriqi. Serie A ekibinin yöneticilerinin, Kosovalı golcü ile transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a gelmeye hazırlandıkları ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin de iyi bir teklif gelmesi halinde golcü oyuncunun satışına onay vereceği dile getirildi.

Haberin detaylarında; Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 gol attığı hatırlatılan 26 yaşındaki Muriqi için, "Güçlü ve takım oyununa sahip çıkıyor. Oynayabileceği en iyi lige hazır" denildi. Ali koç'un Muriqi, için 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

TOTTENHAM VE NAPOLİ DETAYI
, ile ve Tottenham'ın da ilgilendiğini ancak bu 2 kulübün daha sonra başka golcülerin peşine düştüğünü de aktardı. Bu sebeple en güçlü adayın Lazio olduğu vurgulandı. Muriqi, Leicester City ve bu sezon tekrar 'e yükselen 'in takımı 'in de transfer listesinde yer alıyor.

F.BAHÇE ALLAH'IN LÜTFU
Muriqi, NTV'nin 'O Anın Hikayesi' programına katıldı. Kosova Savaşı'nda yaşadıkları korku dolu günleri anlatan tecrübeli oyuncu, "Bana, 'Kosova'dan 5-10 yıl sonra F.Bahçe'de oynayacaksın' deseler komik bile değil, 'Dalga mı geçiyorsun?' derdim. Çünkü hayali bile çok zor. Savaştan buralara gelmek benim için Allah'ın bir lütfu. Bazen evdekilere, 'Bu bir rüyaysa beni uyandırmayın' diyorum. F.Bahçe'de şampiyonluklar yaşamak, efsanelerinden biri olmak istiyorum" dedi.

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