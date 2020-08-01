01 Ağustos 2020, Cumartesi

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Alpaslan Öztürk Fenerbahçe yolunda

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, bayramdan sonra transferi bitirmek istiyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
01.08.2020
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