Ramazan Civelek ve Yasir Subaşı yedekte

Yabancı kuralı ertelendi ancak seneye devreye girecek. Bu yüzden kadrodaki yerli oyuncu sayısının artırılmasına hala önem veren Fenerbahçe, eski oyuncuları Yasir Subaşı (24 yaş/sol bek) ve Ramazan Civelek'i (24 yaş/ sağ bek) yedekte bekletiyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

Yabancı kuralı ertelendi ancak seneye devreye girecek. Bu yüzden kadrodaki yerli oyuncu sayısının artırılmasına hala önem veren Fenerbahçe, eski oyuncuları Yasir Subaşı (24 yaş/sol bek) ve Ramazan Civelek'i (24 yaş/ sağ bek) yedekte bekletiyor. İki oyuncunun durumlarını soran yönetim, Erol Bulut'un istemesi halinde geri alma opsiyonlarını kullanacak.