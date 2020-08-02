02 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Ramazan Civelek ve Yasir Subaşı yedekte

Ramazan ve Yasir yedekte
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Yabancı kuralı ertelendi ancak seneye devreye girecek. Bu yüzden kadrodaki yerli oyuncu sayısının artırılmasına hala önem veren Fenerbahçe, eski oyuncuları Yasir Subaşı (24 yaş/sol bek) ve Ramazan Civelek'i (24 yaş/ sağ bek) yedekte bekletiyor.

Yabancı kuralı ertelendi ancak seneye devreye girecek. Bu yüzden kadrodaki yerli oyuncu sayısının artırılmasına hala önem veren Fenerbahçe, eski oyuncuları Yasir Subaşı (24 yaş/sol bek) ve Ramazan Civelek'i (24 yaş/ sağ bek) yedekte bekletiyor. İki oyuncunun durumlarını soran yönetim, Erol Bulut'un istemesi halinde geri alma opsiyonlarını kullanacak.
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