02 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

"Elia için Fenerbahçe devrede"

Elia için Fenerbahçe devrede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Başakşehir ile kontratı biten ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi. Voetbol Primeur'a konuşan ADO Den Haag'ın teknik patronu Rankovic, "Elia'yı tüm ADO çok istiyor. Yalan söylemeyeceğim, ben de istiyorum. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Başakşehir ile kontratı biten ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi. Voetbol Primeur'a konuşan ADO Den Haag'ın teknik patronu Rankovic, "Elia'yı tüm ADO çok istiyor. Yalan söylemeyeceğim, ben de istiyorum. Neler olacağını göreceğiz" derken, haberde oyuncu ile ADO dışında Twente, Pana ve F.Bahçe'nin de ilgilendiği vurgulandı. Kanatta oynayan 33 yaşındaki Elia bu sezon 3 gol+2 asist üretmişti.
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