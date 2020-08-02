02 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fabiano Lima: "Fenerbahçe ve Galatasaray, rüyadır!"

Brezilyalı yıldızdan flaş sözler! F.Bahçe ve G.Saray, rüyadır!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

2004/05 sezonunda forması giyen Brezilyalı sol bek Fabiano Lima, samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim, "Fenerbahçe ile arasındaki derbi hiçbirine benzemiyordu, çok daha özel ve güzeldi." ifadelerini kullandı.

2004/05 sezonunda forması giyen Brezilyalı futbolcu Fabiano Lima, İstanbul ve sarı lacivertli kulüpteki anılarını anlattı.

İlk teklif geldiği anı aktaran Fabiano, "Fenerbahçe'den transfer teklifi geldi. O an, 'Türkiye'de ben ne yaparım?' diye düşündüm. Ancak, kadrolarına baktım ve Fabio Luciano, Marco Aurelio, gibi Brezilyalı oyuncular olduğunu gördüm. Projelerini bana anlattılar. Fenerbahçe'yi daha yakından tanımaya çalıştım ve harika bir kulüp gördüm. İkinci kez görüşmemizde bana, 'Alex'i transfer ettik' dediler ve ben de içimden, 'Tamam, gideceğim kulüp Fenerbahçe' dedim." ifadelerini kullandı.

"ALEX İLE OYNAYACAĞIM DEDİM"

"Transfer teklifini kabul ettikten sonra tatile gittim." diyerek sözlerini sürdüren Fabiano, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım ve Alex ile aynı takımdayım' diye düşündüm. Çok mutluydum. Alex bana kulübü tanıttı. Alex orada bir fenomendir. Stadyumun önünde heykeli bile var. İstanbul'a gidince 'Alex'in arkadaşım' deyin ve hiçbir şeye para vermeyin." dedi.

Fenerbahçe'deki anılarını da aktaran Fabiano, "Şampiyonlar Ligi'nde ve Lyon gibi takımlara karşı oynadık. Sonuçlar açısından kötüydük ama gibi harika bir stadyumda oynadım. Bunu torunlarıma bile anlatırım. Büyük bir gururdu." yorumunu yaptı.

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"FENERBAHÇE VE GALATASARAY RÜYADIR"

Fenerbahçe ve arasındaki rekabet ve Türk futbol ortamı hakında gelen soruya Fabiano, "Türkiye'deki futbol kültürü Brezilya ile aynı. Aynı şekilde futbola tutkuyla bağlılar. Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak rüya gibidir. Stadyumlarında çok ateşli atmosferler olur. Kariyerim boyunca Brezilya'da çok derbi maçı oynadım. - Palmeiras, Corinthians - Palmeiras, Sao Paulo - Corinthians, Atletico Paranaense - Coritiba... Ancak Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi hiçbirine benzemiyordu, çok daha özel ve güzeldi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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