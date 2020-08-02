02 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den çifte stoper harekatı!

Fenerbahçe'den çifte stoper harekatı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Fenerbahçe'de operasyon devam ediyor. öncesi birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Son iki sezondur bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, Roma'da bu sezon forma şansı bulamayan ile Alanya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan 'a göz dikti.

F.Bahçe'de operasyon devam ediyor. öncesi birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Son iki sezondur bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, Roma'da bu sezon forma şansı bulamayan ile Alanya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan 'a göz dikti. Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu'nun Kaan Ayhan'da olumlu sonuç alamamasının ardından Fenerbahçe, bu ikili için temaslara başladı.

ŞARTLAR ZORLANIYOR
KiralıK yolladığı Zanka'yı yeni sezonda düşünmeyen, Serdar ile Sadık dışında stoperi bulunmayan Fenerbahçe, öncelikle savunma hattına takviye yapacak. Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut'un onay verdiği Jesus ve Caulker için şartları zorlayacak olan yönetim, 10 Ağustos'ta başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi hedefliyor. İki oyuncunun kulüpleriyle birer yıllık sözleşmeleri bulunurken, Fenerbahçe, bir miktar para ve takasla iki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

(Fotomaç)

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