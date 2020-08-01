"Alex bir idol"

Fenerbahçe'de 2004-05 sezonunda forma giyen Fabiano, Türkiye'deki günlerini anlattı.

Fenerbahçe'de 2004-05 sezonunda forma giyen Fabiano, Türkiye'deki günlerini anlattı. "Teklif aldığımda 'Türkiye'de ne yapacağım?' diye düşündüm" diyen 41 yaşındaki emekli sol bek, "Alex, Fenerbahçe için bir idol. Stadyum'un yanına heykeli bile dikildi. Galatasaray derbileri kesinlikle Brezilya'dakilerden farklıydı. Çılgınca ve çok gergin geçiyordu" ifadelerini kullandı.

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