01 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

"Alex bir idol"

Alex bir idol
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2020

'de 2004-05 sezonunda forma giyen Fabiano, 'deki günlerini anlattı.

'de 2004-05 sezonunda forma giyen Fabiano, 'deki günlerini anlattı. "Teklif aldığımda 'Türkiye'de ne yapacağım?' diye düşündüm" diyen 41 yaşındaki emekli sol bek, ", Fenerbahçe için bir idol. Stadyum'un yanına heykeli bile dikildi. derbileri kesinlikle 'dakilerden farklıydı. Çılgınca ve çok gergin geçiyordu" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu!
Yunan devi devrede! F.Bahçeli yıldız... Yunan devi devrede! F.Bahçeli yıldız...
F.Bahçe Burak'ı takasla 'Kapacak!' Teklif edilen isimler... F.Bahçe Burak'ı takasla 'Kapacak!' Teklif edilen isimler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör