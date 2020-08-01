01 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Darri kafa karıştırdı

Darri kafa karıştırdı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Fenerbahçe'nin kesin anlaşmaya vardığı belirtilen Brahim Darri'nin sözleri kafa karıştırdı.

Fenerbahçe'nin kesin anlaşmaya vardığı belirtilen Brahim Darri'nin sözleri kafa karıştırdı. 25 yaşındaki sol açık, Karagümrük'ün 'u penaltılarla yenerek Süper Lig'e yükseldiği maçın ardından gelen, "Fenerbahçe ile ismin anılıyor. Neler söylersin?" sorusuna, "Şu anda anons edebileceğim tek şey var, ben Süper Lig'e gidiyorum, o da Karagümrük ile oluyor." yanıtını verdi. Darri için son sözün Erol Bulut'a bırakılması ve durumunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
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