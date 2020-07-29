29 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Resmi görüşmeler başladı! Mame Thiam Fenerbahçe'ye

Resmi görüşmeler başladı! Süper Lig'in flaş ismi F.Bahçe'ye
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.07.2020

Hücum bölgesine skorer bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarına devam eden , bir süredir Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu 'ı gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin Senegalli yıldız için kulübü ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Yeni sezon öncesi Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran , daha önce de gündemine gelen için düğmeye bastı. Yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcusu için resmi görüşmelere başladı.

Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. 2019-2020 sezonunu 11 gol, 4 asistlik performansla tamamlayan yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin bir miktar para ile iki oyuncusunu takasta kullanmak istediği belirtiliyor.

Thiam, pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
İmza şov! Fenerbahçe'de bombalar patlayacak... İmza şov! Fenerbahçe'de bombalar patlayacak...
Bild'den flaş iddia! Falette... Bild'den flaş iddia! Falette...
En istikrarlı isim Altay En istikrarlı isim Altay
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör