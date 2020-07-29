Resmi görüşmeler başladı! Mame Thiam Fenerbahçe'ye
Hücum bölgesine skorer bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir süredir Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Mame Thiam'ı gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin Senegalli yıldız için kulübü ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.
Yeni sezon öncesi Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran Fenerbahçe, daha önce de gündemine gelen Mame Thiam için düğmeye bastı. Yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcusu için resmi görüşmelere başladı.
Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. 2019-2020 sezonunu 11 gol, 4 asistlik performansla tamamlayan yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin bir miktar para ile iki oyuncusunu takasta kullanmak istediği belirtiliyor.
Thiam, pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.
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