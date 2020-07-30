Fenerbahçe'nin gündemindeki Samuel Kalu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim dahil oldu. Fenerbahçe Samuel Kalu ile ilgileniyor. Futbolseverler Samuel Kalu'nun yaşamı, özellikleri ve oynadığı pozisyon hakkında araştırma yapıyor. Peki, Samuel Kalu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Süper Lig'de iki sezondur istenilen sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk iddiası ile güçlü bir kadro kurmak istiyor. Birçok futbolcuyu radarına alan sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen Samuel Kalu ile ilgileniyor.

SAMUEL KALU KİMDİR?

26 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen genç futbolcu 2015-2016 yılında GBS Academy'den bedelsiz olarak Trencin takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu 2016-2017 sezonunda 100 bin euro bedelle Belçika'nın Gent takımına geçiş yaptı. Burada kendisini geliştirmeyi başaran Samuel Kalu 2018-2019 sezonunda 8.5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ile Bordeaux'a transfer oldu. Nijerya asıllı olan Kalu'nun 176 cm boyu bulunmakta. Genel olarak Sağ kanatta görev alan Kalu ihtiyaç halinde forvette de görev alabiliyor. Bu sezon 2'si kupada olmak üzere toplam 22 maçta forma giyen Nijeryalı sağ kanat, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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