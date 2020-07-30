30 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Foster iddiası

Foster iddiası
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.07.2020

Farpost adlı site, Fenerbahçe ve RB Salzburg'un Monaco'dan Lyle Foster'ı kiralamak için çaba harcadığını duyurdu.

Farpost adlı site, Fenerbahçe ve RB Salzburg'un Monaco'dan Lyle Foster'ı kiralamak için çaba harcadığını duyurdu. 19 yaşındaki genç forvet, Ocak 2019'da Güney Afrika ekibi O. Pirates'ten transfer olduğu Fransız devi Monaco'ya 5 yıllık imza atmıştı. Gelişimi için bu sezon Belçika ekibi Cercle Brugge'a kiralanan ve 21 maça çıkıp 1 gol atan Foster'ın, alt kategorilerde Güney Afrika ile 6 golü bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Hulk takibe aldı Hulk takibe aldı
Kruse için olay sözler! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyebilir Kruse için olay sözler! "Fenerbahçe'ye tazminat ödeyebilir"
Fenerbahçe'de genel kurul ertelendi Fenerbahçe'de genel kurul ertelendi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör