Foster iddiası

Farpost adlı site, Fenerbahçe ve RB Salzburg'un Monaco'dan Lyle Foster'ı kiralamak için çaba harcadığını duyurdu.

Farpost adlı site, Fenerbahçe ve RB Salzburg'un Monaco'dan Lyle Foster'ı kiralamak için çaba harcadığını duyurdu. 19 yaşındaki genç forvet, Ocak 2019'da Güney Afrika ekibi O. Pirates'ten transfer olduğu Fransız devi Monaco'ya 5 yıllık imza atmıştı. Gelişimi için bu sezon Belçika ekibi Cercle Brugge'a kiralanan ve 21 maça çıkıp 1 gol atan Foster'ın, alt kategorilerde Güney Afrika Milli Takımı ile 6 golü bulunuyor.

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