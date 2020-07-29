29 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de savunmaya Alpaslan

Savunmaya Alpaslan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor. 1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor.

Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor. 1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor. Göz Göz formasıyla bu sezon 24 lig maçına çıkan Alpaslan, 7 de gol attı.

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