29 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bild'den flaş iddia! Falette...

Bild'den flaş iddia! Falette...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

Kanarya'nın geçtigimiz sezonun devre arasında Frankfurt'tan kiraladıgı Falette için Almanlar'dan flas bir iddia geldi. ; son haftalarda ilk 11'de sans bulan 28 yasındaki stoperin İstanbul'da kalacagını yazdı.

Kanarya'nın geçtigimiz sezonun devre arasında Frankfurt'tan kiraladıgı Falette için Almanlar'dan flas bir iddia geldi. ; son haftalarda ilk 11'de sans bulan 28 yasındaki stoperin Istanbul'da kalacagını yazdı. F.Bahçe'nin Falette'in satın alma opsiyonunu kullanacagı ileri sürüldü.

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