29 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Fedor Smolov bombası! Menajeriyle görüşüldü

Süper Lig devinden Smolov bombası! Menajeriyle görüşüldü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren 'de, ile kiralık sözleşmesi biten ’un menajeri ile masaya oturuldu. Rus golcü ’e yeşil ışık yaktı.

Ocak ayındaki ara döneminde 'dan kiralık olarak ekibi 'ya transfer olan , kiralama anlaşmasının sona ermesiyle birlikte 'ya döndü. Yıldız oyuncu kariyerine farklı bir takımla devam etmek istediğini açıkladı.

GÖRÜŞMEYE SMOLOV'DAN ONAY

Bu gelişme üzerine Fenerbahçeli kurmaylar Rus santrforun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme Smolov'un bilgisi dahilinde olurken Rus golcü Fener'e prensipte 'evet' dedi.

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre, 'nin yeni teknik direktörünün onayı alınırsa Smolov ile görüşmeler hızlandırılacak. Fener yönetimi Smolov'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Rus 'nda 39 maçta 14 golü bulunan Smolov 30 yaşında ve 1.86 boyunda. Güncellenmiş piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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