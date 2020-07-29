Fenerbahçe'den Fedor Smolov bombası! Menajeriyle görüşüldü

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Celta Vigo ile kiralık sözleşmesi biten Fedor Smolov’un menajeri ile masaya oturuldu. Rus golcü Kadıköy’e yeşil ışık yaktı.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kiralık olarak La Liga ekibi Celta Vigo'ya transfer olan Fedor Smolov, kiralama anlaşmasının sona ermesiyle birlikte Rusya'ya döndü. Yıldız oyuncu kariyerine farklı bir takımla devam etmek istediğini açıkladı.

GÖRÜŞMEYE SMOLOV'DAN ONAY

Bu gelişme üzerine Fenerbahçeli kurmaylar Rus santrforun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme Smolov'un bilgisi dahilinde olurken Rus golcü Fener'e prensipte 'evet' dedi.

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün onayı alınırsa Smolov ile görüşmeler hızlandırılacak. Fener yönetimi Smolov'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Rus Milli Takımı'nda 39 maçta 14 golü bulunan Smolov 30 yaşında ve 1.86 boyunda. Güncellenmiş piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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