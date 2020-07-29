Fenerbahçe'nin hedeflerinden uzak kaldığı sezonda en istikrarlı isim Altay Bayındır oldu. 22 yaşındaki kaleci, tamamı ilk 11'de olmak üzere 32 Süper Lig maçında 2 bin 880 dakika oynadı.

Fenerbahçe'nin hedeflerinden uzak kaldığı sezonda en istikrarlı isim Altay Bayındır oldu. 22 yaşındaki kaleci, tamamı ilk 11'de olmak üzere 32 Süper Lig maçında 2 bin 880 dakika oynadı. Bu sezon en çok sahada kalan F.Bahçeli olan Altay'ı, 33 maçta 2 bin 822 dakikada ile Ozan, 32 maçta 2 bin 671 dakikayla da Muriç takip etti.

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