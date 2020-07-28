28 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da Malcolm Thomas resmen Bayern Münih'te!

F.Bahçe'den Bayern Münih'e! Yıldız oyuncu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

, bu sezon kadrosunda büyük değişime giden Beko'dan 'ı kadrosuna kattı. Alman temsilcisi, yıldız isimle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, 31 yaşındaki Amerikalı uzun ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Takımı yeni sezonda Koç Andrea Trinchieri'ye emanet eden Bayern Münih, takımını ülkemizden tanıdığımız bir isimle takviye etti. Alman ekibi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son olarak Beko forması giyen Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko kadrosuna sonradan katılan ve sarı-lacivertli formayla 17 maça çıkan 31 yaşındaki uzun, ortalama 14.8 dakika süre alırken 3.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle mücadele etti.

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