22 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Stambouli iddiası

Stambouli iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Listesinde birçok isim bulunan F.Bahçe için yeni iddialar ortaya atılıyor. basınında sarı-lacivertlilerin ile görüştüğü yazıldı.

Listesinde birçok isim bulunan F.Bahçe için yeni iddialar ortaya atılıyor. basınında sarı-lacivertlilerin ile görüştüğü yazıldı. 04 ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin menajerler aracılığıyla F.Bahçe'ye önerildiği, temasların devam ettiği belirtildi. Kariyerinde Montpellier, Tottenham, ve Schalke formaları giyen Fransız savunmacı, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon yalnızca 10 resmi karşılaşmada oynadı.
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