27 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Emre kolları sıvadı

Emre kolları sıvadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Rizespor maçıyla hayatını noktalayan Emre Belözoğlu'na durmak yasak!

Rizespor maçıyla hayatını noktalayan Emre Belözoğlu'na durmak yasak! Yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan 39 yaşındaki emektar oyuncu, bugünden itibaren transfer çalışmalarına yoğunlaşacak. İtalya, İspanya ve İngiltere'de forma giyerken kurduğu dostlukları kullanan Belözoğlu, yerli ve yabancı birçok oyuncu+menajeri ile yoğun temas içinde... Hedef transferleri en kısa sürede tamamlayıp, sezona hazır girmek.
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