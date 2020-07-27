Nabil Dirar gitti gidiyor

Fas basını: Fenerbahçe, 34 yaşındaki oyuncu için Club Brugge’dan 2 milyon euro istedi. Orta yol aranıyor

Nabil Dirar'ın, Brugge'a transferi ciddileşiyor. Oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edilmişti. Fas basını, Brugge yönetiminin F.Bahçeli yetkililerle bir araya geldiğini yazdı. Transferin netlik kazanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. F.Bahçe'nin Dirar'ın bonservisi için 2 milyon euro talep ettiği, Brugge'un 34 yaşındaki eski yıldızını ilk etapta bonservissiz kadrosuna dahil etmek istediği, orta yolun arandığı bildirildi.

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