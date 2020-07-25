25 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut gün sayıyor

Erol Bulut gün sayıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

hocanın kim olacağı hala resmi olarak açıklanmasa da ismi ağırlık kazandı. Alanyaspor'un başında olan 45 yaşındaki teknik adamın, ile oynanacak kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia ediliyor.

hocanın kim olacağı hala resmi olarak açıklanmasa da ismi ağırlık kazandı. Alanyaspor'un başında olan 45 yaşındaki teknik adamın, ile oynanacak kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim ise ser verip sır vermemeye devam ediyor. Kararın ligin sona ermesinin ardından duyurulması bekleniyor.

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