Erol Bulut gün sayıyor

Yeni hocanın kim olacağı hala resmi olarak açıklanmasa da Erol Bulut ismi ağırlık kazandı. Alanyaspor'un başında olan 45 yaşındaki teknik adamın, Trabzonspor ile oynanacak kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia ediliyor.

Yeni hocanın kim olacağı hala resmi olarak açıklanmasa da Erol Bulut ismi ağırlık kazandı. Alanyaspor'un başında olan 45 yaşındaki teknik adamın, Trabzonspor ile oynanacak kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim ise ser verip sır vermemeye devam ediyor. Kararın ligin sona ermesinin ardından duyurulması bekleniyor.

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