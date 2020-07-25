25 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Jamal Lowe iddiası!

Fenerbahçe'ye Jamal Lowe iddiası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

Fenerbahçe için İngiltere'den Jamal Lowe iddiası geldi. 26 yaşındaki sağ açık, Championship'ten düşen Wigan'da bu sezon 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti. Siyahi İngiliz oyuncunun sözleşmesinde küme düşmesi halinde düşük bir çıkış bir bedeli yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe için İngiltere'den Jamal Lowe iddiası geldi. 26 yaşındaki sağ açık, Championship'ten düşen Wigan'da bu sezon 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti. Siyahi İngiliz oyuncunun sözleşmesinde küme düşmesi halinde düşük bir çıkış bir bedeli yer aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin iki kanatta da oynayabilen Jamal Lowe için devrede olduğu belirtiliyor.

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