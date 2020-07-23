23 Temmuz 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'den Malang Sarr’a teklif
Sarı-lacivertliler, stoper için Malang Sarr'a da teklif yaptı. Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, 5 yıldır forma giydiği Nice ile sözlemesi biten 21 yaşındaki oyuncuya önerisini sunup beklemeye geçti.
Sarı-lacivertliler, stoper için Malang Sarr'a da teklif yaptı. Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, 5 yıldır forma giydiği Nice ile sözlemesi biten 21 yaşındaki oyuncuya önerisini sunup beklemeye geçti. Avrupa'dan birçok talibi olan Senegal asıllı oyuncunun kararını önümüzdeki günlerde vereceği bildirildi. Ligue 1'de 102 maçta 3 gol+2 asistle oynayan Malang, alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı.
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