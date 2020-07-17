17 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlığı

Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlığı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.07.2020

Fenerbahçe, deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma, kuvvet ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertli ekip, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Sürpriz transfer hamlesi! Cocu F.Bahçeli yıldızı istiyor Sürpriz transfer hamlesi! Cocu F.Bahçeli yıldızı istiyor
Schürrle'den flaş karar! F.Bahçe istiyordu... Schürrle'den flaş karar! F.Bahçe istiyordu...
Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu! Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör