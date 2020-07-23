Fenerbahçe teknik heyetinden genç oyunculara: Gösterin kendinizi

Çaykur Rize maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyet, Muriç'in kırmızı kart, Deniz, Tolga ve Jailson'un sarı kart cezalısı, Luiz Gustavo, Mevlüt, Mehmet Ekici ve Tolgay'ın ise sakat olması nedeniyle son karşılaşmada gençlere şans verecek.

Çaykur Rize maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyet, Muriç'in kırmızı kart, Deniz, Tolga ve Jailson'un sarı kart cezalısı, Luiz Gustavo, Mevlüt, Mehmet Ekici ve Tolgay'ın ise sakat olması nedeniyle son karşılaşmada gençlere şans verecek. Forvette Allahyar'ın, orta sahada Ömer Faruk, sağ bekte ise Murat Sağlam'ın forma giymesi bekleniyor. Muhammed Gümüşkaya ve Cenk Alptekin de kulübede olacak. Teknik heyet genç oyuncuları "İşte size fırsat, kendinizi gösterin" diyerek motive ediyor.

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