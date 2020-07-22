22 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo gitti-gidiyor

Luiz Gustavo gitti-gidiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Performansıyla bu sezon 'nin öne çıkan ismi olan 'nun 'a olacağı iddiaları her geçen gün artıyor. Fransız basını, Lyon'un Brezilyalı yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile görüştüğünü yazarken, 8 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Performansıyla bu sezon 'nin öne çıkan ismi olan 'nun 'a olacağı iddiaları her geçen gün artıyor. Fransız basını, Lyon'un Brezilyalı yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile görüştüğünü yazarken, 8 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Daha önce Marsilya'da oynayan Sambacı'nın da 'ya dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.
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