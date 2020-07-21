Fenerbahçe'nin gündemindeki Brahim Darri kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nereli?

Gelecek sezonun planlamasında daha rotasyonu bol, kaliteli bir kadro için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken Brahim Darri ile ilgileniyor. Brahim Darri'nin yaşamı, yaşı, kilosu ve oynadığı pozisyon merak konusu oldu. Peki,

Süper Lig'de iki sezondur beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak istiyor. Yeni yabancı kuralı ile birlikte nokta atışı transfer hedefleyen Fenerbahçe'de hedef Fatih Karagümrük'ün yetenekli futbolcusu Brahim Darri'yi kadroya katmak.

BRAHIM DARRI KİMDİR?

14 Eylül 1994 yılında dünyaya gelen Brahim Darri, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük takımında orta saha ve sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. 26 yaşındaki futbolcu Hollanda vatandaşıdır. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başlamıştır. Ardından BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynamıştır. 26 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. Fatih Karagümrük'te 30 maça çıkan Brahim Darri 4 gol 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Topa olan hakimiyeti, hızı ve şut gücü ile öne çıkmaktadır.

DİĞER