21 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Brahim Darri kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nereli?

Brahim Darri kimdir?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

Gelecek sezonun planlamasında daha rotasyonu bol, kaliteli bir kadro için çalışmalarını sürdüren , 'te sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken ile ilgileniyor. Brahim Darri'nin yaşamı, yaşı, kilosu ve oynadığı pozisyon merak konusu oldu. Peki,

Süper Lig'de iki sezondur beklenen performansı sergileyemeyen , gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak istiyor. Yeni yabancı kuralı ile birlikte nokta atışı hedefleyen Fenerbahçe'de hedef 'ün yetenekli futbolcusu 'yi kadroya katmak.

BRAHIM DARRI KİMDİR?

14 Eylül 1994 yılında dünyaya gelen Brahim Darri, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük takımında orta saha ve sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. 26 yaşındaki futbolcu Hollanda vatandaşıdır. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başlamıştır. Ardından BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynamıştır. 26 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. Fatih Karagümrük'te 30 maça çıkan Brahim Darri 4 gol 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Topa olan hakimiyeti, hızı ve şut gücü ile öne çıkmaktadır.

Fenerbahçe'nin gözü Brahim Darri'de

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