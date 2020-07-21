Menemenspor Fenerbahçe'den Murat Sağlam'a talip oldu!
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki oyuncusu Murat Sağlam için transfer teklifi geldi. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, genç sağ beke talip oldu.
Fenerbahçeli Murat Sağlam'a TFF 1'inci Lig'den talip çıktı. Menemenspor, genç sağ beki sarı lacivertli ekipten resmen istedi.
Fenerbahçe ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.
Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam'ı ikna ederse transferi bitirmeye çalışacak.
21 yaşındaki Murat Sağlam sezon başında Wolfsburg'dan, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Menemenspor'dan Murat Elkatmış'ı istemişti. (TRT Spor)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı