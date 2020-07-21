21 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Menemenspor Fenerbahçe'den Murat Sağlam'a talip oldu!

F.Bahçe'nin genç ismine sürpriz transfer teklifi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

'nin 21 yaşındaki oyuncusu için transfer teklifi geldi. 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, genç sağ beke talip oldu.

Fenerbahçeli 'a 1'inci Lig'den talip çıktı. Menemenspor, genç sağ beki sarı lacivertli ekipten resmen istedi.

ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.

Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam'ı ikna ederse transferi bitirmeye çalışacak.

21 yaşındaki Murat Sağlam sezon başında Wolfsburg'dan, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Menemenspor'dan Murat Elkatmış'ı istemişti. (TRT Spor)

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