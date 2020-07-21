Menemenspor Fenerbahçe'den Murat Sağlam'a talip oldu!

Son 2 sezonda Süper Lig'de 6. ve 7. olan Fenerbahçe, sezonun bitmesiyle birlikte transferde büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Birçok isimle yollarını ayıracak sarı-lacivertliler, kadrosuna da kaliteli isimleri takviye yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda önceliği maliyeti ucuz isimlere veren Kanarya, taraftarını havaya sokacak bir dünya yıldızını da kadrosuna katmayı planlıyor. İşte o isim ve detaylar...