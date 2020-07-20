Fenerbahçe kararını verdi! Ramazan Civelek...

Avrupa'nın major ligleri ve Süper Lig'de son haftalara girilirken, takımların istatistikleri de belli oldu. Sezonu 7. kapatması kesinleşen Fenerbahçe, gördüğü kart sayısıyla Avrupa'da en çok kart gören takımlardan biri oldu. İşte detaylar...