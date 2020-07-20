20 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kararını verdi! Ramazan Civelek...

F.Bahçe kararını verdi! Ramazan...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında , transferde gündemine Türk oyuncuları aldı. Bu kapsamda sarı-lacivertliler 'te forma giyen eski futbolcusu 'i geri alacağı iddia edildi.

altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında, geçen sene kiralık formasını giydiği Karagümrükspor'a satılmıştı.

Yönetim, Ramazan'ı satarken sözleşmeye geri alma maddesi koydurmuştu.

Sarı- Lacivertliler, yakından takip ettiği eski oyuncusu için şimdi o maddeyi kullanmayı planlıyor. Takvim'in haberine göre, kendini fazlasıyla geliştiren , normalde sağ açıkta oynuyorken sağ beke geçti.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 28 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.

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