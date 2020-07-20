20 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Avrupa'nın en sert takımı Fenerbahçe!

Avrupa'nın en sert takımı F.Bahçe!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

Avrupa'nın major ligleri ve Süper Lig'de son haftalara girilirken, takımların istatistikleri de belli oldu. Sezonu 7. kapatması kesinleşen Fenerbahçe, gördüğü kart sayısıyla Avrupa'da en çok kart gören takımlardan biri oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, derbisi ile beraber, Avrupa'da en çok kart gören takım unvanına sahip oldu. Kanarya'da Ozan, Gustavo ve Muriqi, ikişer kez oyundan atıldı. Isla, , Tolgay, Deniz ve Rodrigues de birer kez oyundan atılan isimler oldu.

Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da en çok gören takım, 10 kez oyuncusu atılan Fransız temsilcisi Monaco. ile İspanyol ekipleri Granada ve Espanyol'lu oyunculara ise bu sezon 9 kırmızı kart gösterildi.

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