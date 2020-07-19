19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’den Enes Kanter açıklaması: Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır

Fenerbahçe’den Enes Kanter açıklaması: Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Kulübü, resmi internet sitesinden FETÖ firarisi basketbolcu 'in sarı-lacivertli kulüple ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.

Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.

Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;

Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır.

Spor Kulübü


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