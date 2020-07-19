19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadı

F.Bahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku! Kadroya alınmadı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasındaki dev derbide 'a konuk olacak 'de , sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmanda yer almayan Brezilyalı yıldızı ağrılarının devam ettiği ve bu nedenle maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Gustavo'nun yerine Tolga Ciğerci'nin görev alması bekleniyor.

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