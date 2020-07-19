Süper Lig'in 33. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmanda yer almayan Brezilyalı yıldızı ağrılarının devam ettiği ve bu nedenle maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Gustavo'nun yerine Tolga Ciğerci'nin görev alması bekleniyor.

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