Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Luiz Gustavo'ya dev teklif
Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'ye piyango vurdu. Fransız ekibi Olympique Lyon, Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'ya talip oldu. İşte detaylar...
Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, sezonun en beğenilen isimlerinden olan Luiz Gustavo için sürpriz bir teklif geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique Lyon, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Yapacağı transferler nedeniyle kaynak arayışı içerisinde olan sarı-lacivertlilerin, gelen bu öneriye nasıl yanıt verileceği merak konusu oldu.
Sezon başında yine bir Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen Gustavo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta istikrarlı bir görüntü çizerken 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
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