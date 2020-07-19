19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Luiz Gustavo'ya dev teklif

F.Bahçe'ye piyango vurdu! Gustavo'ya dev teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'ye piyango vurdu. Fransız ekibi Olympique Lyon, Brezilyalı orta saha 'ya talip oldu. İşte detaylar...

Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, sezonun en beğenilen isimlerinden olan için sürpriz bir teklif geldi.

Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique Lyon, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Yapacağı transferler nedeniyle kaynak arayışı içerisinde olan sarı-lacivertlilerin, gelen bu öneriye nasıl yanıt verileceği merak konusu oldu.

Sezon başında yine bir Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen Gustavo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta istikrarlı bir görüntü çizerken 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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