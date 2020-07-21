Fenerbahçe Oussama Haddadi'nin peşinde

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı sol beki Süper Lig'de buldu. Sarı lacivertli ekip Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Tunuslu oyuncu Oussama Haddadi'yi kadroya kaymaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli pozisyonlar savunmanın iki kanadı olarak dikkat çekiyor. Sol bek transferinin gündemde olduğu Fenerbahçe'de ismi geçen son isim Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Oussama Haddadi oldu.

Football Tunusien'in iddiasına göre devre arasında Al-Ettifaq'tan kiralanan oyuncunun kısa sürede Kasımpaşa formasıyla sergilediği performans dikkat çekti. Bu performans sonrası Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Haddadi'nin bonservisi Al-Ettifaq'ta olsa da oyuncunun Kasımpaşa ile 2021'in yaz aylarına kadar sürecek bir kiralık sözleşmesi bulunuyor.





DİĞER