21 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Oussama Haddadi'nin peşinde

F.Bahçe aradığı sol beki Süper Lig’de buldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , aradığı sol beki 'de buldu. Sarı lacivertli ekip 'da kiralık olarak forma giyen Tunuslu oyuncu 'yi kadroya kaymaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için arayışlarını sürdüren 'de öncelikli pozisyonlar savunmanın iki kanadı olarak dikkat çekiyor. Sol bek transferinin gündemde olduğu Fenerbahçe'de ismi geçen son isim 'da kiralık olarak forma giyen oldu.

Football Tunusien'in iddiasına göre devre arasında Al-Ettifaq'tan kiralanan oyuncunun kısa sürede Kasımpaşa formasıyla sergilediği performans dikkat çekti. Bu performans sonrası Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Haddadi'nin bonservisi Al-Ettifaq'ta olsa da oyuncunun Kasımpaşa ile 2021'in yaz aylarına kadar sürecek bir kiralık sözleşmesi bulunuyor.


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